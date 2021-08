Vídeo flagra momento em que idosa salva bebê que caiu da janela de um prédio

Um vídeo impactante que mostrou o momento em que uma idosa conseguiu salvar um bebê um bebê que caiu da janela de um prédio impressionou as redes sociais recentemente.

De acordo com o Publimetro Colômbia, o caso aconteceu em Novokuznetsk, na Rússia, e foi capturado por câmeras de segurança.

As imagens revelam que a senhora se apressou para segurar a criança que estava prestes a cair. Ela esperou pacientemente até que os pais descessem para se dar conta do que tinha acontecido com o filho.

Svetlana Sanárova, de 64 anos, revelou que voltava de uma loja na qual fez compras quando se deparou com a cena. Ela disse que não teve tempo para pensar e fez o que seu coração mandou.

