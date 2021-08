Vídeo impactante registra momento em que partida de futebol termina em ‘quebra-pau’

Um vídeo impactante registrou o momento em que uma partida de futebol terminou em ‘quebra-pau’ no Chile.

O confronto generalizado ocorreu durante a partida de futebol amador, como detalhado pelo site Meganoticias.

O que começou como um amistoso, acabou da pior maneira, com inúmeros jogadores com várias lesões.

Vídeo impactante registra momento em que partida de futebol termina em confusão

Um parente do árbitro também atropelado por um motorista que entrou em quadra com seu veículo a toda velocidade.

Ainda de acordo com as informações, o caso aconteceu no município chileno de Copiapó. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

LEIA TAMBÉM: