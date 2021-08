‘Ela deveria ser executada’ afirma irmã de milionário assassinado

Andy Bush, conhecido pelo apelido de Mr. Bling de Marbella, foi assassinado a tiros por sua ex-namorada Mayka Kukucova. O empresário, com 48 anos na época do crime, chegou até sua casa na Espanha em companhia de sua nova namorada e flagrou a ex-companheira aguardando por eles.

Segundo noticiado pelo portal The Mirror, Bush pediu para que Maria, sua atual namorada, fosse até o carro acionar a polícia, pois Mayka se recusava a sair da casa. Enquanto ligava para as autoridades, Maria ouviu uma grande discussão vindo de dentro da casa, a qual foi seguida por três tiros. Ao retornar, a jovem encontrou o namorado baleado.

Mesmo nestas circunstâncias, Kukucova só foi presa no ano de 2016 e condenada a 15 anos de prisão. Sentença que foi revista a diminuída para 13 anos em 2017. Conforme revelado pelo Dr. Peter Harrowing, o processo criminal do caso foi realizado na Espanha e Kukucova foi considerada culpada por unanimidade.

“Em 5 de abril de 2014, às 00:30hrs, o Sr. Bush chegou à sua casa em Málaga, em companhia de sua atual namorada, Maria Korotaeva. Ao entrarem na residência, eles encontraram a ex-companheira do joalheiro, Mayka Kukucova. O homem acompanhou namorada até o carro e a orientou a acionar as autoridades para que Kukucova fosse retirada do local”, afirmou o legista.

“Quando retornou para casa, Bush foi assassinado por Kukucova com três disparos feitos por arma de fogo. O primeiro atingiu seu braço e os dois seguintes sua cabeça”, finalizou o Dr. Harrowing.

Após o assassinato, Kukucova fugiu da Espanha para sua terra natal, Eslováquia, onde foi presa e extraditada para realização do julgamento.

Declarações de Rachel Bush mostram indignação com a sentença aplicada

Em entrevista recente, Rachel Bush, irmã de Andy, mostrou indignação com a pena recebida pela assassina de seu irmão. “É uma pena ela não estar na América, um lugar onde se você tira uma vida, sua vida será tirada. Isso me faria sentir que a justiça é adequada. Ela não merece viver”.

Rachel disse que após saber do término do relacionamento entre o irmão e Kukucova, pediu a ele que redobrasse sua atenção e cuidados pois a mulher era obcecada por ele e por seu dinheiro. “Tudo que ela estava interessada era em dinheiro”, afirma Rachel.

Segundo os promotores, Andy Bush foi assassinado por Mayka Kukucova que estava enciumada após vê-lo com outra namorada. Durante seu julgamento a mulher, que na época do crime trabalhava como modelo, afirmou estar obcecada por Andy, começando a persegui-lo em 2013, após o término do relacionamento deles.

Para Maria Korotaeva, namorada de Andy, o crime pode ter tido outras motivações. Em um livro lançado a respeito do caso, a jovem conta que a morte do parceiro poderia ter sido encomendada por um joalheiro rival, uma vez que semanas antes ele teria recebido algumas ameaças de morte.

Na data do crime, Maria relatou que eles se dirigiam para casa após um jantar no qual foi pedida em casamento pelo empresário. Ao chegar em casa, encontraram Kukucova armada, aguardando pelo casal.

“Algumas semanas antes de ser assassinado, Andy estava na Alemanha em uma conferência de joalheiros. Ele voltou chateado, dizendo que alguém o estava ameaçando por causa de seus planos. Achamos que Mayka (Kukucova) foi avisada de que pegaria entre 3 e 4 anos de pena se cometesse o assassinato e assim o fez”, afirma Maria.

“Estou preocupada que ela venha atrás de mim quando sair da prisão. Ninguém sabe o que ela está pensando, o que tem na cabeça dela”, finaliza a jovem. As declarações referentes a morte de Andy voltaram a ser notícia depois que seu caso foi exibido em um programa sobre crimes reais.