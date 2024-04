Cão Joca: veja o que se sabe sobre a morte de cachorro após erro em voo; regras podem mudar

Um erro durante o transporte feito pela Gollog, empresa da companhia aérea Gol, terminou com a morte do golden retriever Joca, de 5 anos. O tutor do animal, João Fantazzini, o embarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Sinop (MT). Porém, o cão foi levado para Fortaleza (CE). Após a confusão, ele foi enviado de volta para a origem, mas estava morto no desembarque.

Um vídeo mostra o momento em que Fantazzini recebeu seu cachorro, já sem vida, em Guarulhos (veja abaixo):

Tragédia no Transporte Aéreo: Gol é Acusada de Crime após Morte de Cão em Transporte"

Uma tragédia envolvendo a Gollog chocou o país quando Joca, um Golden Retriever de 4 anos, foi enviado para a cidade errada e acabou falecendo após uma série de erros logísticos. pic.twitter.com/D9NRwo0V4Y — Bahiapress (@bahiapress) April 23, 2024

O tutor contou que, após despachar Joca pela Gollog, também seguiu no voo para Sinop. Quando chegou ao destino, foi informado que seu cachorro tinha sido levado para Fortaleza, mas que seria devolvido para São Paulo. Assim, o tutor embarcou novamente para Guarulhos. Porém, quando ele chegou, já encontrou o cachorro morto dentro do canil da empresa.

Fantazzini contou que, antes da viagem, foi apresentado à companhia aérea um atestado veterinário, no qual constava que Joca suportaria uma viagem de duas horas e meia. No entanto, por conta do erro da empresa, porém, o golden ficou quase 8 horas na caixa de transporte, sem comer e beber água sob forte calor.

“Eu sempre vi as mensagens das pessoas sobre os cachorros morrerem nesta situação, mas eu nunca esperava isso, acho que o que mais me dói é saber que ele sofreu lá dentro, porque não é justo ele ter morrido desse jeito”, contou o tutor, aos prantos, à TV Globo.

“Não tem ninguém que aguente uma pista aérea com 36°C de sol. Ele fechado na caixa. Não tiraram ele da caixa, ele voltou todo molhado”, lamentou o dono.

João Fantazzini Júnior com o cão Joca: pet morreu após erro em transporte aéreo da Gol (Reprodução/Arquivo pessoal)

O que diz a Gol?

Em nota, a Gol afirmou que foi surpreendida pela morte de Joca, já que ele recebeu os devidos cuidados ao chegar em Fortaleza. A companhia destacou que o falecimento ocorreu depois do pouso em Guarulhos.

“A GOL lamenta profundamente o ocorrido com o cão Joca e se solidariza com a dor do seu tutor. A Companhia informa que o cão Joca deveria ter seguido para Sinop (OPS), no voo 1480 do dia 22/04, a partir de Guarulhos (GRU), porém, por uma falha operacional o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR)”, informou a companhia.

“Assim que o tutor chegou em Sinop, foi notificado sobre o ocorrido e sua escolha foi voltar para Guarulhos (GRU) para reencontrar o Joca. A equipe da GOLLOG na capital cearense desembarcou o Joca e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para Guarulhos (GRU)”, continuou o texto.

“Neste período, foram enviados para o tutor registros do Joca sendo acomodado de volta na aeronave. Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos (GRU), vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal”, concluiu a Gol.

Após a repercussão do caso, a companhia aérea informou que suspendeu por 30 dias o transporte de animais no porão da Gollog. Os clientes que já contrataram os serviços poderão solicitar o reembolso ou adiar a viagem. Já os pets de pequeno porte podem ser levados, como de costume, nas cabines dos aviões.

“Para os Clientes que contrataram o transporte do seu pet entre 24/04/24 a 23/05/24 por meio dos serviços que estão com restrição, poderão optar por restituição total do valor, inclusive do valor da sua passagem (no caso de Dog&Cat + Espaço), ou por postergar a viagem, sem custo, para depois de 23/05/24 em voos até 31/12/2024. Aqueles Clientes que se encontram no destino de sua viagem e possuem um dos serviços restritos contratados para a volta serão atendidos se assim desejarem. As equipes de aeroportos da GOL estarão à disposição para dúvidas ou através da central de atendimento pelo 0800 704 0465″, diz o comunicado da Gol.

Regras poderão mudar

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Silva (Republicanos), anunciou na terça-feira (23) que a pasta vai investigar, em conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o erro que resultou na morte do cão Joca.

“Ontem mesmo fizemos uma reunião de emergência com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que já oficiou a companhia aérea Gol para prestar os devidos esclarecimentos. Não vamos admitir que episódios como esse voltem a se repetir. Desde já, prestamos nossa solidariedade ao tutor de Joca, João Fantazzini, e dizer que estamos acompanhando de perto toda investigação”, destacou o ministério.

O ministro e a Anac também devem discutir as regras para o transporte aéreo de animais de estimação. Também vão participar do grupo de trabalho entidades que defendem os direitos dos pets.