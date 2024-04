Resultado da Lotofácil 3087: prêmio desta quarta é de R$ 3,7 milhões

Apostou na Lotofácil hoje? O prêmio para quem tiver a sorte de acertar as quinze dezenas sorteadas é de R$ 3,7 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as dezenas do concurso 3087 da Lotofácil do sorteio desta quarta-feira (24):

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 24, 25

Prêmio acumulou ontem

No sorteio de terça-feira nenhum apostador levou o prêmio da loteria, que acumulou. Na faixa dos 14 acertos cento e setenta e três apostas foram premiadas com R$ 1.659,35 cada. Há ainda os apostadores que acertaram somente 13 números, foram 6.444 e cada um deles vai ganhar R$ 30.

Sorteio desta quarta-feira da Quina paga R$ 700 mil

Após tornar um apostador do Paraná milionário com um prêmio de R$ 51 milhões nesta terça-feira, a Quina retorna seu sorteio hoje, mas com um valor bem menor. Quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa pode levar para casa R$ 700 mil.

Veja os números sorteados para a Quina:

04, 24, 34, 39, 55

Hoje tem também a Mais Milionária

A Mais Milionária continua com prêmio acumulado e o apostador que acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte pode levar para casa a bolada de R$ 165 milhões, de acordo com a Caixa.

Os números da Mais Milionária para esta quarta-feira são:

02, 20, 21, 30, 40, 44

Trevo da sorte: 6 e 3