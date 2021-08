Município mexicano se reúne para tentar quebra de recorde mundial

No dia 18 de julho de 2021, um momento emocionante tomou as ruas do município de Saltillo, no México. Cerca de 653 pessoas se reuniram para quebrar o recorde de maior dança matlachine. O objetivo dos participantes era destacar as tradições e valores culturais da região.

Conforme noticiado pelo Guinness World Records, o Município de Saltillo organizou, planejou e executou a tentativa de quebra do recorde como parte do “Festival Internacional de Cultura de Saltillo 2021”. O evento também foi parte das comemorações dos 444 anos da cidade.

Participantes se reúnem para tentar quebra de recorde mundial – Foto: Guinness World Records

A dança matlachine é uma expressão cultural, folclórica e religiosa. Ela é essencial da identidade de Saltillo. Ao todo mais de 60 grupos matlachine participaram da cerimônia. Eles são formados por homens e mulheres de todas as idades que buscam divulgar e passar essa tradição de geração em geração.

A maior matlachine do mundo teve como objetivo representar a celebração católica originária dos costumes dos povos pré-hispânicos que dançavam para seus deuses. Ela é realizada como uma oferenda a um ser supremo, principalmente a Virgem de Guadalupe e outras figuras religiosas.

Evento popular movimentou todo o município

O festival preencheu de orgulho seus dançarinos e espectadores. O show de cores foi organizado com muita antecedência, sendo preciso a realização de diversos ensaios para que tudo corresse conforme os planos.

Cidade recebe certificado do recorde – Foto: Guinness World Records

Receber um título de recorde mundial foi extremamente importante, e emocionante, para os moradores da cidade. A festa deverá permanecer na memória por gerações. Os participantes se destacaram pela disciplina, comprometimento e vestimenta impecável. Eles dançaram ao ritmo de tambores e violinos, saindo do parque Mirador de Saltillo e chegando à Plaza Coahuila, onde realizaram a tentativa oficial.

Carlos Tapia, juiz oficial do Guinness World Records, garantiu que o evento cumpria a todas as normas previamente estabelecidas e que a dança seguia os protocolos de segurança para covid-19.

Após a validação do recorde, o juiz foi o responsável por entregar à comunidade o certificado de quebra do recorde.