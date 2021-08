VÍDEO: A aranha que fez um turista perder dois dedos da mão

Um turista viveu momentos de horror depois de levar uma picada de uma aranha em Ibiza, na Espanha. Ele apresentou necrose nos dedos e ulceração na palma da mão, o que levou a ter as extremidades amputadas.

De acordo com o portal 20 minutos, os médicos estão trabalhando para salvar a mão do jovem. A aranha responsável por essa picada é a Loxosceles rufescens, conhecida como aranha violinista ou marrom.

Ela é encontrada no Brasil e reconhecida como uma das espécies com o veneno mais tóxico, além de causar mortes no mundo todo.

Confira imagens:

A aranha-marrom é encontrada na natureza e também em locais rochosos e úmidos, como cavernas ou até mesmo um armário antigo. O jovem que teve os dois dedos amputados esteve nesses ambientes nos últimos dias.

Sua picada provoca necrose, ulceração e, posteriormente, descamação da pele. Elas são marrons finas e com pernas longas, mas não muito grandes, e tendem a andar no chão ou esconder sob pedras.

Confira mais:

É importante ter atenção, pois elas não são agressivas e sua picada não é dolorida. Geralmente, após 10 horas, a região picada apresentará dor, inchaço, vermelhidão e coceira. O veneno tende a espalhar pelo corpo causando sintomas como febre, urina escura, podendo gerar falência renal e até mesmo a morte.