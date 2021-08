Vídeo mostra como cobra-rei se enrola com força na perna de idoso; ela uma das maiores espécies venenosas do mundo

Um incidente em que uma cobra foi flagrada enrolada nas pernas de um idoso se tornou viral nas redes sociais. Nas imagens, o homem luta contra o ataque de uma cobra-rei forte, uma das maiores espécies venenosas do mundo.

De acordo com o portal Bolnews, o caso aconteceu na Índia e a cobra que se agarrou às pernas de um cidadão foi removida com o auxílio de outra pessoa. Esta espécie possui uma picada fatal que pode chegar a matar um elefante ou até 20 pessoas em apenas um bote.

É possível ver que o homem segurava a cobra com as mãos. Confira:

A cobra-rei pode chegar a atingir 5,5 metros de comprimento consegue elevar até um terço do seu tamanho fora do chão para intimidar suas vítimas.

Confira mais:

Esta semana, um homem que captura estas cobras com as próprias mãos também se tornou viral e impressionou usuários no Facebook, pois ele assumiu que se tratava de animais com venenosa, segundo o portal Briefly.

Veja as imagens que mostram a captura arriscada: