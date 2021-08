Vídeo viral mostra como mulher pega cobra mortal com as próprias mãos

O vídeo de uma mulher manipulando uma grande cobra-rei venenosa com as mãos se tornou viral nas redes sociais, de acordo com o Times Now News.

As imagens mostram como o animal é capturado de forma impressionante e como a ela esquiva de tentativas de ataque que deixariam qualquer um com medo.

Confira a gravação que fez sucesso:

É importante pontuar que a cobra-rei é uma das maiores cobras venenosas do planeta. Ela pode levantar até um terço de seu corpo do chão e ainda terá forças para dar o bote o bote mortal, no qual apenas uma picada pode matar um elefante ou até 20 pessoas, segundo a National Geographic.

Confira mais:

Este animal pode chegar a ter mais de cinco metros de comprimento e afasta os inimigos emitindo um som que se assemelha a um tipo de rosnado.

Ela também é uma das espécies favoritas dos encantadores de serpentes, onde frequentemente existe um jogo de atração no qual uma cobra exausta é colocada na defensiva, mas condicionada (com dor) a não atacar o flautista ou pessoa que faz truques com elas.