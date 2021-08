Vídeo mostra jiboia rara que nasceu com duas cabeças

Um animal que nasceu com duas cabeças se tornou notícia e impressionou a Alemanha recentemente. Trata-se de uma jiboia, espécie é pertencente à América do Sul e que no Brasil é considerada a segunda maior cobra do território, ficando atrás apenas da sucuri.

De acordo com o portal Daily Sabah, ela nasceu há três meses na casa do criador de répteis Stefan Broghammer na cidade de Villingen-Schwenningen.

Uma cobra com duas cabeças é muito rara e tem poucas chances de sobreviver na natureza, pois sua alimentação e destreza para fugir de predadores se torna mais complicada do que a de animais com apenas uma cabeça.

Confira mais:

O criador contou que trata-se de um macho é saudável. Esta espécie terrestre e que também é encontrada em árvores, pode chegar a medir até 4 metros e viver entre 25 a 30 anos.

Esta cobra é carnívora e Broghammer mostra em um vídeo o animal sendo alimentado com um rato branco.

Confira as imagens que fizeram sucesso no YouTube:

A jiboia não é uma cobra venenosa e mata suas presas por constrição, imobilizando e apertando-os até interromper o fluxo sanguíneo e, consequentemente, o fluxo de oxigênio, afetando órgãos vitais como o coração e o cérebro e levando à morte em pouco tempo.

Quando ela se sente ameaçada, contrai a cabeça e pescoço e emite um som agudo característico, eliminando também fezes e mordendo o predador. Confira imagens que mostram a jiboia em modo de ataque: