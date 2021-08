Vídeo mostra encontro com sucuri gigante e impressiona turistas

O guia turístico Vilmar de Oliveira Teixeira, de 43 anos, está acostumado a gravar vídeos da Fauna e flora na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

Esta semana ele capturou o momento em que turistas se surpreendem ao encontrar uma sucuri enorme nas margens de um rio durante um passeio.

Em seu canal no YouTube, Sucuri no Pantanal Bonito MS, ele publicou as imagens que revelam o animal imponente tomando sol.

Confira a gravação:

As sucuris fêmeas, que são maiores que os machos e podem viver e crescer até os 30 anos, aparecem ainda mais durante as épocas de anos de temperaturas mais baixas, pois não produzem calor metabolicamente e buscam maneiras de se aquecer fora da água.

Confira mais:

Com mais de 11 mil inscritos em seu canal, Teixeira mostra cenas surpreendentes para quem deseja admirar a maior cobra do Brasil. Recentemente, ele fez sucesso ao flagrar uma sucuri trocando de pele debaixo d’água.

A sucuri não possui veneno e mata por constrição na verdade, estrangulando os vasos sanguíneos dos animais, deixando a presa sem oxigênio e quebrando seus ossos. Aves, lagartos, capivaras, antas, jacarés e até onças podem entrar para o seu cardápio.