Um vídeo arrepiante registrou o momento em que uma tempestade de areia ‘devora’ uma cidade na China e gera pânico entre moradores.

Como detalhado pelo site T13, uma enorme tempestade “engoliu” a cidade de Dunhuang, na orla do Deserto de Gobi, no noroeste do país.

O fenômeno cobriu a cidade em poucos minutos, amarelando o céu e reduzindo a visibilidade para menos de cinco metros.

Tempestades de areia são comuns na região do Deserto de Gobi na primavera, mas raramente ocorrem no verão.

Vídeo arrepiante registra momento em que tempestade de areia ‘devora’ cidade e gera pânico entre moradores

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o fenômeno ocorreu no último domingo. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

LEIA TAMBÉM: