Áudio pelo WhatsApp de criança ‘revoltada’ com professora que mandou muitas atividades na ‘mesma hora’ se torna viral nas redes

O áudio pelo WhatsApp de uma criança aparentemente ‘revoltada’ com uma professora que mandou muitas atividades na ‘mesma hora’ se tornou viral nas redes sociais.

O registro inocente foi compartilhado recentemente no Instagram pela professora @jannyriibeiro.

Na gravação, a criança fala que está enviando as atividades fora do horário, para tentar cumprir o prazo dado pela educadora.

Com isso, é possível escutar a explicação convincente do menino, que afirma não estar nervoso.

Reprodução Instagram

O registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos internautas.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já conta com quase 700 mil reproduções. Confira registro compartilhado no Instagram:

