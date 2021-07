Vídeo mostra como cobra invade carro no meio da estrada

Um vídeo mostrou como de forma impressionante uma cobra pode pegar uma carona no seu carro. As imagens revelam como o réptil encontrado no meio da estrada consegue se refugiar no automóvel.

De acordo com o India Times, a gravação foi publicada no canal Latest Sightings no YouTube. O incidente ocorreu no Parque Nacional Kruger.

“Atualmente é inverno na África do Sul e pode ficar bem frio. Como as cobras têm sangue frio, elas escorregam nos motores dos carros, porque são atraídas pelo calor”, explicou a descrição.

Após o animal se esconder, o grupo de pessoas precisou parar e capturá-lo para preservar sua saúde. Logo, ele foi solto novamente na natureza.

