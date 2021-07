Conheça o supermercado mais bonito do mundo

Quando pensamos em supermercado geralmente pensamos em compras, qualidade e preço baixo. Visualmente falando, é difícil pensar em uma construção diferente, que saia do padrão “galpão” da maioria das redes de mercado.

E foi justamente por ser diferente que um supermercado em Portugal conquistou o título de supermercado mais bonito do mundo, como pulicado pelo portal 20 Minutos.

Localizado em Bombarral, a aproximadamente 70km da capital Lisboa, a loja da rede alemã Lidl conquistou as pessoas tanto pelos produtos, quanto pelo design diferenciado.

O prédio conta com estrutura similar a um armazém antigo, com telhados de dois andares e janelas arredondadas com vidros pequenos, lembrando muito às construções de época. Mesmo com essa estrutura mais clássica, as cores da marca Lidl permanecem estampadas em detalhes pontuais da fachada.

Supermercados diferentes pelo mundo

Ao que tudo indica, a aparência diferente na estrutura de seus estabelecimentos é uma característica da rede de supermercados Lidl. Apesar da loja portuguesa ter sido escolhida como a mais bonita do mundo, a rede ainda conta com outras lojas interessantes.

Na paradisíaca ilha de Santorini, destino turístico na Grécia, está situada outra loja peculiar da rede. Seguindo as mesmas características das construções que tornaram a ilha um destino com forte atração turística, a franquia possui os tetos arredondados, janelas retangulares em tons de azul e passagens com cantos arredondados.

Mas, se você prefere a era Viking, não pode deixar de conhecer o Lidl da Aungier Street, em Dublin, construído sobre as ruínas de uma antiga casa viking com mais de 1000 anos. Para destacar o achado arqueológico, a loja possui partes de vidro no chão possibilitando a visualização das ruínas.

A loja, que foi aberta ao público em 15 de outubro de 2020, conta também com painéis informativos, que apresentam aos visitantes informações relevantes sobre a descoberta arqueológica. Ficou curioso? Confira imagens no vídeo RTÉ News.