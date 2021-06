Carrefour abre vagas de emprego em São Paulo; confira

A rede de supermercados Carrefour abriu diversas vagas de emprego em São Paulo.

As posições são CLT e contam com benefícios como assistência médica e odontológica, desconto em produtos, participação nos lucros ou resultados, previdência privada e vale-transporte

Os cargos disponíveis são:

Analista de Projetos PL;

Analista de Informações Gerenciais Sênior;

Analista de Risco de Crédito Pleno;

Analista de Crédito Sênior;

Desenvolvedor (a) Sênior (Full Stack);

Analista Contábil Sênior – Normas e Procedimentos;

Desenvolvedor (a) Pleno;

Analista Financeiro Júnior;

Assistente de Abastecimento.

Para saber quais os requisitos de cada uma das vagas, bem como fazer a inscrição, o interessado deve acessar a página de participação.

Confira mais vagas

BBC

AeC

A AeC está com 800 vagas abertas para a função de atendente na unidade da Chácara Santo Antônio, em São Paulo. Há oportunidades tanto para trabalho presencial quanto para home office.

Para participar é preciso ter mais de 18 anos e ter concluído o Ensino Médio. Não é necessário experiência prévia.

Os contratados terão direito a plano de saúde e plano odontológico.

Se interessou? Cadastrar seu currículo no site.

Marsh

A Marsh está com 10 vagas abertas para seu programa de trainee. Para participar, os candidatos devem ter concluído a formação acadêmica há dois anos nas áreas de administração, economia, engenharias, direito, ciência atuarial, estatística, matemática ou correlatas. Ter inglês fluente e pacote Office avançado são requisitos fundamentais.

A Marsh oferece benefícios como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, participação nos lucros, previdência privada, vale-refeição, vale-transporte e bônus por metas.

As inscrições podem ser feitas até dia 4 de julho pelo site.

Sanar

A startup Sanar está com sete vagas abertas para a área de Engenharia de Software, na posição de Backend Engineer. A maioria das posições permite a participação de pessoas de qualquer lugar do País.

A empresa oferece benefícios como vale transporte ou auxílio gasolina ou auxílio internet (para os que trabalham home office), vale alimentação ou refeição, plano de saúde, plano odontológico, horário de trabalho flexível e plataforma de atendimento com profissionais de psicologia.

Se deseja entrar no processo seletivo, acesse o link.

Dicas para um bom currículo

Um bom currículo abre portas. É ele quem, em um primeiro momento, diferencia um candidato dos demais. Por essa razão, é preciso caprichar em sua elaboração, destacando pontos estratégicos.

Confira abaixo dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores e garantir uma primeira entrevista:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.