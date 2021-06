FOTOS: funcionário com ressaca finge desmaio para ir dormir em casa

Com ressaca e querendo ir para casa dormir, um funcionário de um supermercado no Reino Unido fingiu desmaiar enquanto atendia uma mulher no caixa.

No Twitter, o trabalhador publicou o vídeo de uma das câmeras de segurança, localizada acima na caixa registradora da loja, informou o portal La Razón de México.

Enquanto atendia, o jovem faz o gesto de colocar a mão na cabeça e em segundos acaba desabando no chão, onde estava deitado de bruços.

Como revelado pelo site Meganoticias, o próprio funcionário do supermercado revelou a história na rede social.

A história rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, aparentemente ele conseguiu ser liberado pelo chefe no dia do ocorrido.

No entanto, não ficou claro se ele continua trabalhando no mesmo local, já que o caso ganhou grande repercussão. Confira:

Com informações do site Meganoticias

