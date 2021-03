Vikings invadem Conqueror’s Blade em nova temporada

Os vikings invadiram Conqueror’s Blade na atualização Nórdicos: Lobos do Ragnarok, que já está disponível, de graça, para o game free to play online para PC da Booming Tech.

Conforme revelado, por meio de comunicado, além das batalhas de cerco com temática nórdica, a temporada inclui ainda um mapa inédito

Além disso, três unidades inspiradas nos Homens do Norte e a estreia de um novo recurso, as Runas, que quando equipadas melhoram atributos como saúde, ataque e defesa.

Reprodução

Neste épico campo de batalha, dois times de 15 jogadores, cada um com um exército composto por mais de 100 soldados, lutam entre si até a vitória.

O jogo, que conta com servidores locais para garantir uma melhor performance aos jogadores brasileiros, pode ser baixado gratuitamente no site oficial: https://www.conquerorsblade.com/.

Com a chegada de Nórdicos: Lobos do Ragnarok, Conqueror’s Blade passou a figurar na lista de Mais Vendidos do Steam.

Conqueror’s Blade

“Para dar o tom às ferozes batalhas da temporada Nórdicos: Lobos do Ragnarok, em uma parceria mais do que especial com Conqueror’s Blade, a banda Heilung preparou músicas gravadas em Nórdico Antigo e inspiradas pela Völuspá – uma profecia de Ragnarok retirada da Edda em Verso”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, a atmosfera sonora da Heilung vai imergir os jogadores em uma sombria nova era para o jogo. Confira o trailer de apresentação:

Com informações da Booming Tech

