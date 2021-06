Um jovem elefante foi morto após sofrer ferimentos em um ataque de outro elefante enquanto dormia em um zoológico.

O trágico incidente ocorreu na semana passada, no Noah’s Ark Zoo Farm, na costa oeste da Inglaterra, quando um elefante macho entrou na área onde o elefante de 12 anos.

Como revelado pelo site ABC News, o zoológico ainda não estava aberto ao público quando o ataque aconteceu e os outros dois elefantes machos do zoológico que não estavam envolvidos no incidente saíram ilesos.

O zoológico disse que o grupo do elefante macho tem acesso 24 horas por dia às áreas externas e internas de seu recinto e que são animais tipicamente muito sociais que precisam da opção de estar juntos quando querem.

Jovem elefante morre em zoológico após ataque brutal de outro elefante enquanto dormia

M’Changa estava no Noah’s Ark Zoo Farm desde 2014, depois de chegar do Boras Zoo, na Suécia, e o zoológico disse que ele se tornou parte integrante do grupo de elefantes solteiros do sexo masculino até sua morte prematura.

Como informado, todos os três elefantes viveram juntos com sucesso por três anos até aquele ponto, de acordo com o zoológico.

O zoológico disse que uma revisão completa do incidente está em andamento, incluindo uma investigação sobre os eventos em torno do ataque. Confira:

Reprodução

LEIA TAMBÉM: