Vídeo mostra como homem picado por cobra chega com o animal vivo no hospital

Funcionários de um centro de saúde em Ballari, na Índia, ficaram em choque quando um homem de 30 anos entrou com uma cobra na mão alegando que foi picado por ela.

De acordo com o portal The New India Express, o homem identificado como Kadappa, veio de um aldeia e foi atacado enquanto trabalhava em uma plantação.

Logo após receber os primeiros socorros, ele foi levado a um hospital maior para tratamento, pois a cobra era venenosa. Seu quadro começou a melhorar a partir da tarde do último domingo.

O médico disse que a vítima foi trazido a cavalo, com uma mordida profunda em sua mão e segurando o réptil vivo. A cobra foi solta na natureza novamente.

Confira mais:

Por sorte, ele pode ser tratado rapidamente com um antídoto, uma raridade nos centros de saúde de vilarejos rurais que nem sempre possuem este tipo de medicação.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social aconselha a nunca tentar capturar uma cobra. Ao passar por algo parecido, é preciso ligar para os Bombeiros (193) e, em caso de picada, é importante filmar ou fotografar o animal, dando um zoom principalmente na cabeça, para identificar a espécie da cobra.