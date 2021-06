Um vídeo angustiante registrou recentemente um resgate de um cachorro preso em meio a uma inundação no Chile.

O registro foi compartilhado recentemente no Instagram pelo site Meganoticias e já conta com quase 40 mil visualizações.

Nas imagens, é possível ver que moradores da localidade afetada utilizam um barco para o resgate do pequeno animal.

Como revelado, o cachorro ficou quase com o corpo todo na água, em meio às enchentes deixadas pelo transbordamento do rio Toltén.

Vídeo registra resgate angustiante de cachorro preso em meio à inundação no Chile

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

.Ainda de acordo com as informações, o caso foi registrado na região da Araucanía. Confira o vídeo compartilhado no Instagram.

LEIA TAMBÉM: