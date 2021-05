FOTOS: estudante é atacado por rinoceronte durante atividade em reserva de caça na África do Sul

Um estudante foi atacado por um rinoceronte, na semana passada, durante uma atividade em uma reserva de caça na África do Sul.

O trainee britânico estava aparentemente em um curso de treinamento de 10 semanas no norte de Zululand, de acordo com informações do site SAPeople.

Como revelado, o jovem e seus tutores foram surpreendeidos por um grande rinoceronte negro.

Estudante foi atacado por rinoceronte durante atividade

Aparentemente, ele foi pisoteado pelo animal de grande porte. Socorrido logo depois, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde, onde passa bem.

Ainda de acordo com as informações, nas redes sociais, foram compartilhadas imagens do local do ataque. Confira postagem:

LEIA TAMBÉM: