Vídeo impressionante registra momento em que hipopótamo persegue pequena embarcação e causa pânico

Um vídeo impressionante registra o momento em que um hipopótamo persegue uma pequena embarcação e causa pânico.

A gravação foi compartilhada recentemente no Twitter pela página @itimaliasof, com quase 900 mil seguidores.

Nas imagens, é possível ver o animal gigante próximo da embarcação, e que dá um salto rapidamente.

Vídeo registra momento em que hipopótamo persegue pequena embarcação

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o desfecho não foi revelado no registro. Confira o vídeo compartilhado no Twitter:

iti o hipopótamo querendo brincar com o cara do barco 😍 pic.twitter.com/tFD96UaHMG — iti malias 😍 (@itimaliasof) May 16, 2021

