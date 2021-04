Um vídeo impactante registrou o momento em que uma carreta tem uma falha no sistema de freios e sai arrastando tudo por onde passa nos Estados Unidos.

A gravação foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog, com quase 900 mil inscritos, nesta semana no YouTube.

Reprodução YouTube – Viralhog

Nas imagens, é possível ver como o caminhão em alta velocidade atinge vários veículos antes de tombar sobre um pequeno desnível.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Carreta tem falha nos freios

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas no acidente.

O caso foi registrado na cidade de Auburn, localizada no estado americano do Alabama. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

