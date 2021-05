Vídeo registra momento em que polvo ‘ataca’ homem em famoso ponto de mergulho na Austrália

Um vídeo impressionante registrou o momento em que polvo furioso ‘ataca’ um homem em um famoso ponto de mergulho na Austrália.

Como revelado pelo site ABC7, a gravação foi compartilhada no Instagram, e já conta com quase 500 mil visualizações.

Lance Karlson, de 34 anos, estava caminhando na praia e procurando um lugar para nadar com sua filha de dois anos em Geographe Bay, momento que registrou a gravação.

Pouco depois, enquanto nadava nas proximidades, sentiu uma sensação de chicotada no braço esquerdo, seguida de um segundo golpe no pescoço (que não foi registrado em vídeo).

Polvo furioso ataca homem em famoso ponto de mergulho

Como detalhado, ele presumiu que o agressor era o mesmo polvo de antes e que ele inadvertidamente tropeçou em sua casa.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Cara, isso é inacreditável. Isso realmente mostra a natureza astuta de como são os polvos” e “esse tipo de polvo é perigoso? Vídeo incrível” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, a gravação foi registrada recentemente em Dunsborough. Confira o vídeo compartilhado no Instagram:

