Vídeo registra momento dramático em que pinscher é atacado por cachorro maior

Um vídeo registrou um momento dramático em que um pequeno pinscher é atacado por um cachorro maior no Paraná.

O arquivo viral foi compartilhado nesta semana no YouTube pelo canal ViralHog. O vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais.

“Estava chegando em minha residência quando abri o portão e minha Pinscher veio me receber como de costume”, detalhou o morador.

“Por coincidência minha vizinha abriu o portão para sair em naquele momento e seu cachorro se soltou, Frida em um ato característico da raça decidiu enfrentar e que me fez voltar correndo para evitar um fim trágico”.

Ainda de acordo com as informações, o caso aconteceu no município de Jataizinho/PR. Confira o registro impactante:

