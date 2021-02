Vídeo mostra homem pegando lince como se fosse gato; reação do felino selvagem surpreendeu nas redes sociais

O fazendeiro Chris Paulson teve uma surpresa quando encontrou um lince em seu galinheiro em Burns Lake, no Canadá. No entanto, as redes sociais se surpreenderam mesmo com a forma que ele conteve o animal.

De acordo com o portal de notícias canadense Macleans, após não conseguir assustar o lince, Paulson decidiu agarrar o grande felino pela nuca como as gatas costumam fazer com os filhotes – além de dar uma bronca no animal que comeu algumas galinhas.

“Eu simplesmente me abaixei e o peguei. E ele ficou mole, como eles fazem”, disse o fazendeiro que gravou um vídeo e tirou fotos com o animal selvagem.

Here's the video of Chris giving the lynx a lecture (I keep trying to post this and twitter keeps stripping the sound so hoping this works) pic.twitter.com/MJjnK31fR0 — Andrew Kurjata (@akurjata) February 22, 2021

Por mais que pareça inofensivo, o lince é mamífero carnívoro que pode dar grandes saltos e caçar diversos animais na natureza.

Sobre o método de contenção, é importante lembrar que além do perigo de ataque, agarrar felinos pela nuca é uma prática que pode ser dolorosa, estressante e até causar lesões – isso vale para seu gato de estimação também.