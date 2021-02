Vídeo mostra momento em que homem invade casa de enfermeira para agarrá-la e acaba apanhando

Na última quinta-feira (17), enfermeira Angela Maria Gonçalves, passou por uma situação desesperadora enquanto gravava uma aula de dança na sua casa em Paranaguá, no Paraná. O vídeo mostra o momento em que um homem desconhecido invade sua casa e tenta agarrá-la a força.

Ela publicou a gravação nas redes sociais para alertar outras mulheres e fez boletim de ocorrência, além de explicar que nunca tinha visto o suspeito: “Esse indivíduo é total estranho, quem me dera conhecer pra poder relatar pra polícia o nome e endereço dele…quem me dera!!”, desabafou.

Em entrevista ao portal de notícias BHAZ, ela também explica que a porta da sala da casa estava encostada para que não fosse possível ninguém vê-la do lado de fora. Ainda assim, as imagens mostram que o homem ficou no portão observando-a antes de entrar.

“É bem complicado, uma situação inesperada. Não deu pra ver que tinha gente entrando, ele tirou o chinelo e deu dois passos pra frente. Eu ri de nervosismo, foi tudo muito rápido”, explica a enfermeira.

Angela diz que sua intenção não é que as pessoas saiam em busca do suspeito, pois este é o trabalho para a polícia, mas pede atenção redobrada com o assédio e tentativa de estupro contra mulheres e crianças.

“A gente não tem sossego nem dentro da própria casa, imagine na rua, poderia ser na esquina do mercado, em qualquer lugar, então é preciso se atentar muito e ter cuidado redobrado”, conta.

Reprodução / Facebook

Caso você seja vítima de qualquer tipo de violência de gênero ou conheça alguém que precise de ajuda, denúncias podem ser realizadas pelos números 181, 197 ou 190.

