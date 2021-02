A verdade por trás do vídeo que mostra mulher pegando cobra de surpresa com as mãos

Um vídeo gravado na beira de um lago da cidade de Robertson, na África do Sul, voltou a impressionar a internet e se tornou viral no TikTok, segundo o portal East Coast Radio. Na gravação, é possível ver como uma jovem com reflexos rápidos captura uma cobra com as próprias mãos.

As imagens apareceram no YouTube em 2015 e foram questionadas por muitas pessoas. Alguns perceberam que a cobra era falsa e foi puxada por uma vara de pescar.

Reprodução / YouTube

“Foi uma brincadeira com minha irmã. Sim, a cobra foi puxada com vara de pescar com linha de fluorcarbono. Meu irmão e eu estávamos tentando assustar minha irmã, mas parece que ela estava preparada, eu cresci pegando cobras naquele rio desde que eu era apenas um menino e ela às vezes se juntava a mim”, revelou o Daily Mail em 2016.

A habilidade da moça não deixa de ser impressionante, já que para muitos a única opção seria correr!