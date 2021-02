Vídeo que mostra como cobra entalada faz para escapar se torna viral no Twitter

Esta semana, um vídeo do Twitter mostrou como as cobras podem ser rápidas para tentar escapar de predadores. As imagens reveleram uma serpente regurgitando ovos para poder caber em uma fresta entre duas madeiras.

Divulgadas pelo perfil @NatureisScary, que mostra vídeos curiosos e surpreendentes de animais, as imagens não revelam a espécie do animal.

Snake regurgitating eggs after it found it couldn't slip back into its hole with them pic.twitter.com/iZqJIbp12o — Nature is Scary (@NatureisScary) February 14, 2021

De acordo com o portal Pets On, na natureza, as cobras regurgitam seus alimentos para desviar energia das funções digestivas e usá-las para escapar de um predador. Isso também pode acontecer quando a refeição é grande demais.