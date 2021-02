Vídeo: lutador de boxe de apenas 27 anos morre ao ser nocauteado em luta beneficente

O lutador de boxe Muhammad Aslam Khan, do Paquistão, morreu após ser nocauteado em uma luta de caridade. Ele tinha apenas 27 anos.

Khan, que lutava na categoria de 80 kg, desabou no ringue ao ser atingido em cheio por Wali Khan Tareen, da mesma categoria. Segundo o The Sun, teve ferimentos internos e morreu pouco depois, na emergência de um hospital particular.

De acordo com a imprensa paquistanesa, a luta ocorreu por motivos de caridade e não havia pessoal médico no local. Muhammad Aslam Khan começou sua carreira no boxe em 2007 e ganhou vários torneios, incluindo um título nacional. Confira abaixo o vídeo com o momento do nocaute: