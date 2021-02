'Brinquedo assassino': alerta de sequestro de criança com a foto de Chucky é enviado por engano

“Procura-se menino de 5 anos sequestrado. Ele atende pelo nome de Glen e tem cerca de 70 centímetros de altura.” – Dizia o e-mail que o Departamento de Saúde Pública do Texas enviou por acidente aos assinantes do serviço de alertas do estado.

Segundo o Strambotic, o anúncio foi ilustrado com uma foto do personagem cinematográfico Glen Ray, “o filho de Chucky”, da popular série de filmes de terror ‘Brinquedo Assassino'.

Para piorar as coisas, o ‘suspeito’ do sequestro era o seu próprio pai, Chucky, descrito como “um homem de 28 anos, 1 metro de altura e da raça ‘boneco’. Ele usa um macacão jeans e carrega uma faca enorme.”

O departamento emitiu uma declaração retificando o que definiu como um erro: “Este alerta é o resultado de um mau funcionamento do teste. Pedimos desculpas pela confusão que isso pode ter causado e estamos trabalhando diligentemente para garantir que isso não aconteça novamente.”