Com quase R$ 30 milhões na conta, milionária avarenta come ração de gato para economizar

Apesar de ter um patrimônio líquido de mais de 5 milhões de dólares (ou 27 milhões de reais, na cotação atual da moeda brasileira), Aimee Elizabeth, moradora de Las Vegas, nos Estados Unidos, se recusa a gastar um centavo acima de seu orçamento mensal de mil dólares (ou cinco mil e quinhentos reais).

Segundo o The Sun, para economizar, a mulher de 50 anos come ração para gato e usa a mesma esponja para lavar louças até que a mesma se desfaça em pedaços.

“Eu mantenho meu aquecedor de água desligado. Preciso de 22 minutos para aquecê-lo o suficiente para tomar um banho, então ligo-o todas as manhãs quando me levanto. Deus me livre de perder mais um minuto naquele aquecedor!” – Declara a multimilionária, que diz economizar o equivalente a R$ 436 com o hábito.

Seu trabalho às vezes exige que ela viaje para Los Angeles, na California. Entretanto, ao invés de gastar com passagens de avião, ela prefere dirigir quatro horas o seu carro de 17 anos de idade, um Mustang 1996.