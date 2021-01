Fotos: coruja-das-neves é vista no Central Park pela primeira vez em 130 anos

Uma coruja-das-neves foi avistada no Central Park, em Nova York, na quarta-feira (27/01). Essa foi a primeira vez que a espécie foi vista no parque desde 1890.

A espécie de coruja se tornou mundialmente famosa graças à personagem Edwiges, da franquia Harry Potter. Segundo o IFLS, suas penas brancas e brilhantes servem como uma camuflagem perfeita nas paisagens nevadas onde habitam, nas regiões geladas do extremo norte do mundo.

As corujas-das-neves se diferem das outras espécies de corujas pois caçam durante o dia e dormem durante a maior parte do ano. Elas se alimentam de lemingues, arganazes e outros pequenos roedores.

Four more of the latest celeb-‘birdy’ snowy owl in Central Park (NYC) seen yesterday (27Jan2021). One of the crows being a nuisance,stretching her wings, shrugging off the haters and displaying her displeasure of a nearby Cooper’s hawk. #birdcp #birdnerd #nikonphotography #owls pic.twitter.com/0he6zcBzW8

— EJ Bartolazo (@ejbarto1) January 29, 2021