Vacina personalizada contra o câncer de pele se mostra eficaz em testes clínicos

Um estudo de quatro anos de duração demonstrou a eficácia de uma vacina personalizada contra o câncer de pele.

Segundo o IFLS, a NeoVax estimula o sistema imunológico a atacar as células tumorais em pacientes com melanoma, um tipo agressivo de câncer de pele que se desenvolve a partir das células produtoras de melanina.

A preparação biológica foi bem-sucedida em provocar uma resposta imunológica em todos os oito pacientes que a receberam: todos sobreviveram ao período de teste; seis deles ficaram curados da doença quatro ano depois.

As vacinas personalizadas contra o câncer de pele são um dos caminhos mais promissores para combater a doença que ceifa quase 10 milhões de vidas a cada ano.

“Encontramos evidências de que a resposta imune inicial direcionada se ampliou ao longo dos anos para fornecer aos pacientes proteção contínua contra a doença.” – Declarou a médica Catherine J. Wu, do Brigham and Women's Hospital (BWH) e do Broad Institute, dos Estados Unidos, através de um comunicado.

Embora o teste seja promissor por si só, parece que o método mais eficaz de combate ao melanoma será a utilização da vacina em uma abordagem de tratamento múltiplo, adaptada para cânceres individuais.