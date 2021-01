Photobomb: mulher 'surta' após descobrir presença de Paul McCartney em foto sua

Uma americana ficou em estado de choque após descobrir um ‘photobomb’ de Paul McCartney em uma das fotos de suas férias em Nova York. Mae Archie compartilhou a sua descoberta no TikTok.

Na imagem, é possível ver a mulher atravessando a rua em uma faixa de pedestres em Nova York a poucos metros do ex-beatle, que invadiu o quadro sem perceber. Aliás, nada mais ‘beatle’ que atravessar a rua na faixa de pedestres, não é mesmo?

Segundo o The Sun, na hora do clique Mae (que se diz fã de carteirinha de Sir Paul e cia.) estava voltando de uma exposição sobre os Beatles no Metropolitan Museum of Art – o que torna a coincidência mais incrível ainda.

“Tirando fotos em Nova York e percebendo ao chegar em casa que ‘O’ Paul McCartney me fez um photobomb. Estou surtando!" – Escreveu na legenda do vídeo postado no TikTok.

“Sem querer você fez um remake da capa de Abbey Road.” – Brincaram usuários nos comentários, fazendo uma referência à capa do lendário disco dos Beatles.