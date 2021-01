Covid-19: morre Luis Antonio, 'O Rei do Rock' de Búzios, no RJ

Morreu, vítima da Covid-19, o músico e empresário Luis Antonio. Ele era conhecido em Búzios, no estado do Rio de Janeiro, como 'O Rei do Rock'.

A morte de Luis foi anunciada no Búzios Notícias e confirmada por sua família nas redes sociais da The House of Rock n' Roll, casa de shows da qual era dono e onde se apresentava regularmente.

"É com muita tristeza que comunicamos o falecimento de nosso pai, rei do rock, Luis Antonio. Lutou como um guerreiro, mas foi vencido pela Covid. Que a alegria e exemplo dele, nos inspirem a cuidarmos de nós e dos que nos rodeiam. Ficaremos fechados por alguns dias. Obrigada a todos pelo apoio e mensagens recebidas." – Diz o comunicado, que já recebeu milhares de comentários de despedida.

Reprodução / Facebook / The House of Rock n" Roll

A 'The House of Rock n' Roll' foi fundada por Luiz no centro de Búzios, na Região dos Lagos fluminense, em 1988. Desde então, ele se apresentava regularmente na casa de shows (que se tornou um ponto turístico da cidade) cantando e tocando teclado ao lado do guitarrista Juninho, seu fiel escudeiro. No repertório, como o próprio nome do local sugere, não faltavam clássicos dos Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd e Led Zeppelin.

O entorno da 'The House of Rock n' Roll' unia todos as tribos: de moradores de rua embriagados a proprietários de mansões em Geribá, todos dançavam ao som de Luiz e Juninho. Vai deixar saudades.