Vídeo: veja o momento em que helicóptero colide com caminhão no Rali Dakar

O Rali Dakar é uma das competições automobilísticas mais perigosas do mundo. Ao contrário da Fórmula 1, por exemplo, suas provas não são realizadas em um autódromo, mas sim em um circuito off-road que atravessa dunas, poças de lama, gramados e rochedos.

Desde que estreou, na África, em 1979, o rali de longa distância causou muitos acidentes, mas nenhum como o deste ano, que envolveu um carro e… Um helicóptero. Isso mesmo.

VEJA MAIS:

◦ Cientistas afirmam que existem restos de dinossauros na Lua

◦ Fotos: a moda da 'barba de rabo de macaco', que desponta como tendência em 2021

Segundo o The Drive, o piloto da aeronave vinha voando baixo para tentar oferecer uma visão perfeita da prova às pessoas que estavam a bordo. Entretanto, ao se aproximar demais de um dos caminhões participantes (que subitamente reduziu a sua velocidade), o trem de pouso se chocou com o teto do veículo.

"O carro de Anton Shibalov chegou à linha de chegada com uma entrada de ar rasgada no teto." – Declarou Eric Khairullin, que faz parte de sua equipe. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Confira abaixo o vídeo com o registro do acidente:

I’ve been banging on about no shot being worth risking your life for for years – clearly no one told this helicopter pilot on the @dakar. Very lucky crew indeed

pic.twitter.com/4CLjVRRZuo

— Colin Clark (@voiceofrally) January 16, 2021