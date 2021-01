Vídeo: um dos maiores bagres da história é pescado em pleno centro de Paris

Um pescador capturou um dos maiores bagres da história próximo ao Museu do Louvre, no centro de Paris (França).

Ao puxar o enorme peixe para fora das águas do Rio Sena, o homem acabou atraindo uma multidão de curiosos: “O monstro do Lago Ness está no Sena!” – Gritou um transeunte, ao vê-lo.

Segundo o Clarín, o bagre de 9 kg e quase 2 metros de comprimento foi um dos maiores peixes já pescados no centro da capital francesa.

Confira abaixo o vídeo que registrou o feito do francês. Se não fossem as imagens, talvez muita gente pensaria que se trata de apenas mais uma história de pescador…