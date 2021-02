Alemanha disponibiliza cápsulas térmicas para moradores de rua terem onde dormir no inverno

Os parques da cidade de Ulm, na Alemanha, ganharam um visual futurista graças a um projeto social inovador: cápsulas térmicas para moradores de rua passarem a noite.

Segundo o Euro Weekly News, as cápsulas são construídas em aço e madeira, materiais à prova de vento e de água. Elas também possuem painéis solares, Wi-Fi e avisam quando estão ocupadas.

Cada cápsula possui capacidade para duas pessoas. Com as temperaturas caindo bem abaixo de zero durante o rigoroso inverno local, um lugar quente para dormir salva vidas diariamente.