Vídeo: homem invade corrida de cavalos e coloca várias vidas em perigo

Um homem colocou várias vidas em perigo ao entrar em uma pista de corrida de cavalos em Trentham, na Nova Zelândia.

Segundo a Horse Racing Planet, ele escalou uma cerca e ficou na mira de 18 cavalos que vinham em alta velocidade.

Para sorte geral, todos os jóqueis conseguiram se desviar do invasor, evitando o impacto. A cena, que foi registrada em vídeo, chocou a multidão que assistia à corrida.

Em seguida, a polícia prendeu o homem. Ele deve comparecer ao tribunal hoje (01/02). Confira o vídeo abaixo:

Horrific scenes eat Trentham, this guy does not realise how much danger he is putting everyone in. pic.twitter.com/rOdMJqmA4p

— Emily Bosson (@Em_April) January 30, 2021