Covid-19: prefeito usa spray de pimenta para manter distanciamento social

O prefeito de uma cidade nos Estados Unidos borrifou pimenta nos olhos de um homem que o abordou sem máscara na saída de um pub. O caso aconteceu na noite de domingo (31/01) em Portland, capital do estado de Oregon.

Segundo o Oregon Live, Ted Wheeler tinha acabado de jantar com Sam Adams, ex-prefeito da cidade, quando o homem – descrito como de meia-idade – o abordou com uma câmera.

VEJA MAIS:

“Ele não usava máscara e ficou a cerca de trinta centímetros do meu rosto enquanto me filmava. Fiquei eminentemente preocupado com minha segurança pessoal.” – Declarou.

Em seguida, Wheeler teria fornecido uma garrafa d’água ao homem para que ele enxaguasse os olhos. A polícia local investiga o caso.