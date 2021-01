Cão espera na porta do hospital por dono que morreu por covid-19 há mais de um mês

Um cão que ficava sentado ao lado da porta do Hospital Geral Solidaridad, em Nueva Laredo, no México, chamou a atenção dos médicos e enfermeiros do local.

Eles descobriram que o cachorro já estava ali há mais de um mês e que esperava por seu dono, que havia sido internado com covid-19 e falecido no local havia semanas. Tentaram levá-lo para outro local, mas ele retornava sempre ao hospital.

O cachorro foi batizado pela equipe de ‘Covito’ e todos passaram a alimentá-lo e abrigá-lo nas noites mais frias.

O caso ganhou as redes sociais e o cão está sendo chamado de ‘Hachiko mexicano’, em referência à história do Akita japonês que passou a vida esperando que seu dono morto voltasse para casa.

Muitas pessoas também ficaram comovidas por ser mais uma história triste trazida pela pandemia de coronavírus. (Com T13)