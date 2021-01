Mulher é hipnotizada para acreditar que fez cirurgia bariátrica e consegue emagrecer

A britânica Ruby Moseley, de 25 anos, de Kent, tornou-se vítima de bullying na escola por ser ruiva e estar acima do peso.

Ela usava roupas tamanho grande e chegou perto das extra grandes (XG) quando passou a trabalhar em turnos em pubs e restaurantes locais e começou a se alimentar de forma cada vez mais irregular.

Com medo de se submeter a uma cirurgia para perder peso, Ruby foi atrás de tratamentos alternativos e descobriu uma clínica na Espanha que usava a hipnose, baseada em terapia cognitiva-comportamental, como técnica de emagrecimento.

O tratamento custou 2,5 mil libras (R$ 17,5 mil) e após o procedimento completo, no qual ela se submetia a até 4 sessões diárias, Ruby saiu da clínica acreditando que havia se submetido a uma cirurgia para perder peso e, segundo ela, isso mudou completamente sua relação com a alimentação.

“Essencialmente, eu comia demais quando estava estressada, cansada e deprimida. Vimos por que eu deveria parar de fazer essa dieta e como mudar isso”, disse.

Passado alguns meses, suas roupas mudaram para tamanho médio, no limite do pequeno, e ela conta que perdeu cerca de um terço do peso que tinha. Ao todo, chegou a perder cerca de 25 quilos. (Com Daily Mail)