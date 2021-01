Pedreiro constrói túnel entre sua casa e a da amante, mas marido traído pega no flagra

Um pedreiro mexicano da cidade Tijuana, casado, teve a brilhante ideia de construir um túnel do porão da sua casa até a residência de sua vizinha e amante, assim eles poderiam se encontrar e manter a traição em segredo.

E assim fez o pedreiro Alberto, que conseguiu manter o segredo por um bom tempo, tanto de sua mulher quanto do marido de Pamela, sua amante.

Até que um dia Jorge, o marido traído, voltou para casa mais cedo do trabalho e pegou o casal em flagrante. Os dois se esconderam atrás do sofá, mas ele já os tinha visto e quando chegou perto para pular no pescoço do pedreiro, viu que ambos tinham sumido.

LEIA TAMBÉM:

Após vasculhar tudo, descobriu o túnel, que ficava escondido atrás do sofá, e seguiu o casal fugitivo até a casa de Alberto.

O pedreiro suplicou que Jorge fosse embora para não acordar sua mulher, que estava dormindo, e não sabia de nada, mas ele partiu para a briga e o caso só não acabou em morte porque a polícia foi chamada.

O caso repercutiu na mídia local, que chamou o trabalho do pedreiro de “profissional” e o buraco de "túnel do amor".