Garoto de 3 anos é abandonado com seu cão em cemitério 2 dias antes do Natal

Um garoto de apenas 3 anos foi abandonado no cemitério de uma cidade de Ohio, nos Estados Unidos, dois dias antes do Natal, por sua família.

Uma testemunha acionou a polícia e disse que viu quando um carro azul saiu em alta velocidade e o garotinho e seu cachorro correram atrás, tentando alcançá-lo. Faltavam apenas dois dias para o Natal, estava muito frio e o cemitério estava praticamente deserto.

Quando a polícia chegou ao cemitério Hope Memorial Gardens, em Hincley, o menino vagava sozinho com o cão pelo local.

O menino disse que se chamava Tony, mas não sabia o sobrenome dos pais, apenas o primeiro nome. Ele foi levado para a casa de uma família adotiva.

A notícia ganhou as manchetes dos jornais locais e alguns parentes reconheceram o garoto e avisaram ao pai. Ele explicou que a mãe tinha a custódia do garoto quando ele e o cão foram abandonados.

Os jornais, além da família, fizeram com que as pessoas da comunidade se mobilizassem para dar ao garoto um Natal mais feliz, e elas enviaram ao Departamento de Polícia local várias caixas com roupas e presentes para o pequeno Tony. (Com Daily Mail)