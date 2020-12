Vídeo mostra momento curioso de cobra se coçando mesmo sem braços ou pernas

Por mais inóspito que possa parecer para os humanos, os desertos são locais que contam com diversos animais, incluindo as cobras venenosas.

De acordo com o Sputnik News, uma cobra foi flagrada em um momento inusitado. Nas imagens parece que o animal está dando um jeito de se coçar, mesmo não tendo braços ou pernas para fazer isso.

Segundo os internautas, é bem provável que a cobra esteja apenas tentando aliviar o calor intenso que do seu corpo sobre a areia a quente.

Este registro entra para o grupo dos animais curiosos do deserto, no qual a víbora Cerastes tem um lugar especial devido a sua tática de se esconder na areia para preparar uma emboscada, como mostramos no vídeo a seguir.

Confira mais vídeos que bombaram nas redes sociais:

That is how a sand viper conceals itself to get ready for an ambush. This clip by Javier Aznar also wants us to #StayHome. pic.twitter.com/mNYPBrQ0zk

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 13, 2020