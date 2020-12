Vídeo mostra píton enorme dando bote no próprio cuidador

O fundador do Reptile Zoom, uma loja de animais que acabou se transformando em zoológico especializado em repteis nos Estados Unidos, mostrou que todo cuidado ao lidar pítons é pouco. Por mais que passe muito tempo com estes animais, ele por pouco não foi mordido por um deles.

Sempre quis saber o autor dessa fotografia. Capta muito bem a dentição das Pítons, com dentes curvados para trás e essenciais para manter o alimento preso até começar a ingestão da presa. pic.twitter.com/seYGtDT6Bt — Otávio Vulcão – Divulgação Científica (@OtavioVulcao) August 2, 2020

De acordo com o portal Milenio, por que a cobra seja treinada para conviver com a equipe do zoológico sem machucar ninguém, o bote foi registrado em um vídeo. Confira:

A píton provavelmente agiu de forma mais agressiva porque cuidava seus ovos. As fêmeas põem até 100 ovos, que são chocados de dois a três meses. Para manter os ovos aquecidos, elas contraem ou estremecem continuamente os músculos.

Snakes can get grumpy too Credit: jayprehistoricpets/IG pic.twitter.com/x2oPkf6lhx — Science & Nature (@ScienceIsNew) December 9, 2020

Apesar de não ser venenosa, uma mordida de píton pode ser muito dolorosa, levando em conta que esses animais possuem dentes afiados e matam por constrição, agarrando uma vítima com seus dentes, enrolando-se ao redor do animal e apertando até que ele sufoque.

Confira mais imagens da vida selvagem:

Jay Brewer, que faz sucesso nas redes sociais com seus vídeos, também mostrou o nascimento de algumas cobras. Confira: