Vídeo onde mãe usa massa de modelar para mostrar cirurgia cesariana ao filho viraliza

O vídeo postado por uma médica nas redes sociais viralizou e dividiu as opiniões entre os internautas. Nele, uma médica usa massa de modelar par explicar para seu filho de 4 anos como é feito um parto com cirurgia cesariana.

No vídeo, a massa de modelar simula uma barriga e o filho usa uma faca de modelar para cortá-la. Massas com correr diferentes simulam o tecido humano interno e por fim a médica obstetra extrai um boneco do Homem-Aranha pelo buraco, ligado pelo cordão umbilical, que é pinçado e cortado.

A medida Jessica So explicou que o vídeo é uma homenagem à equipe que a ajudou a dar à luz seu filho.

O vídeo dividiu opiniões, com alguns internautas dizendo que o vídeo é perturbador e desnecessário e vai ensinar o garoto a fatiar a barriga de seus amigos. Outros, porém, acharam a ideia incrível.

O vídeo foi assistido 3,8 milhões de vezes. (Com NY Post)

Veja: