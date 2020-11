Arqueólogo acredita ter encontrado casa onde Jesus nasceu

O arqueólogo britânico e professor da Universidade de Reading, Ken Dark, fez um anúncio extraordinário dizendo que acredita ter descoberto a casa onde Jesus Cristo teria vivido na infância.

Dark passou 14 anos estudando uma casa de tijolo e argamassa que ele acredita ser do primeiro século da era cristã e fica abaixo do Convento das Irmãs de Nazaré.

As freiras do convento realizaram escavações no local até 1930 em busca de algo que comprovasse a afirmação do estudioso da bíblia Victor Guérin, que em 1888 afirmou ter sido aquele local a casa de Cristo, mas nunca encontraram nenhuma prova.

O professor Dark retomou as escavações em 2006 e em 2015 publicou um artigo sugerindo que a casa realmente tenha pertencido a José e Maria, pais de Jesus.

No artigo, Dark alega que a casa se tornou uma cripta abaixo de uma igreja bizantina construída antes do convento, que ele identificou como a Igreja da Nutrição, descrita pelos peregrinos do século VII como uma construção feita para encapsular a casa onde Jesus teria sido criado.

"Foi esta a casa onde Jesus foi criado? É impossível dizer em bases arqueológicas, mas também não há nenhuma razão arqueológica para que tal identificação precise ser descartada. O que podemos dizer é que os bizantinos provavelmente acreditavam que sim”, esclareceu o arqueólogo. (Com Metro.Uk)